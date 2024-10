Outubro Rosa: saúde realiza exames gratuitos de mamografia e Papanicolau

Sexta-feira (25), a Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri realiza exames gratuitos de mamografia e Papanicolau, em ação da campanha Outubro Rosa.

A campanha ocorre no período das 8h às 16h, na Unidade Básica de Saúde Aristides Alves Pereira, conhecida como Soma 2 (próxima à Caixa d’Água).

Não é necessário marcar horário com antecedência. Para realizar qualquer um dos exames, a paciente deve apresentar cartão do SUS e RG.

A mamografia é o exame realizado para detectar anomalias que podem indicar o câncer de mama. A realização do exame geralmente é recomendada a mulheres com mais de 40 anos.

Já o Papanicolau, ou exame preventivo de colo de útero, é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. É a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico de doenças bem no início, antes que a mulher tenha sintomas.

Prevenção

Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos. Mulheres grávidas podem se submeter ao exame, sem prejuízo para sua saúde ou a do bebê.

Para garantir um resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) nos dois dias anteriores ao exame e deve evitar o uso de medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais, também nas 48 horas anteriores à realização.

É importante também que não tenha estado menstruada nos últimos sete dias, porque a presença de sangue pode alterar o resultado. (Fonte: Assessoria de Comunicação)