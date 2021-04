Paróquia de Santa Luzia comemora 19 anos de fundação

1º de maio, Dia de São José Operário, a Paróquia de Santa Luzia de Bariri comemora 19 anos de fundação (2002/2021) – Divulgação

Padre Carlos Menezes Jr. divulgou esta semana programação especial em comemoração aos 19 anos de fundação da Paróquia de Santa Luzia, nos altos da cidade (2002/2021). A programação prevê participação presencial dos fiéis, dentro das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, ou seja, uso de máscaras e distanciamento social.

As festividades têm início no dia 1º de maio, sábado, Dia de São José Operário, data oficial de criação da paróquia.

Neste dia, logo pela manhã às 8h, haverá celebração de missa em louvor ao padroeiro na Igreja de São José. A partir das 9h, ocorre a bênção e a distribuição do bolo de São José, no mesmo local.

Á noite, às 19h, na Igreja Matriz de Santa Luzia, padre Carlos celebra missa em ação de graças ao aniversário de fundação da paróquia.

Domingo

As festividades continuam no dia 2 de maio, domingo, com missa pela manhã, às 7h, na Igreja de São José. A partir das 9h, o pároco celebra missa das crianças, na Matriz de Santa Luzia.

Das 11h às 13h, será realizado almoço no sistema drive thru, no valor de R$ 18 a porção. A adesão deve ser antecipada na secretaria paroquial e com agentes pastorais e coordenadores do dízimo. Informações e encomendas pelo telefone (14) 3662-2106.

O cardápio do almoço é formado por arroz a grega, farofa e coxa e sobrecoxa de frango assadas. As porções devem ser retiradas na cozinha da Igreja de Santa Luzia, a partir das 11h.

Celebração de missa solene, a partir das 18h, na Igreja de Santa Luzia, encerra a programação festiva em comemoração aos 19 anos da paróquia e em louvor a São José Operário.

Está valendo

Padre Carlos ressalta que no dia 19 de março, Dia de São José, a paróquia havia programado bolo e almoço comemorativos. O evento, porém, foi adiado devido à fase emergencial da pandemia.

Portanto, as adesões adquiridas naquela ocasião estão valendo para os dias 1º e 02 de maio. Mas, para quem ainda não adquiriu o bolo e o almoço, as adesões já estão à venda.

Programação de Aniversário da Santa Luzia

DIA HORÁRIO EVENTO LOCAL

1º/05 (sábado) 8h Missa Igreja São José

9h Bênção e Venda Bolo Igreja São José

19h Missa Igreja Santa Luzia

02/05 (domingo) 7h Missa Igreja São José

9h Missa Igreja Santa Luzia

11 às 1h Almoço Drive Thru Santa Luzia

18h Missa Igreja Santa Luzia