Novos integrantes do Conselho do Idoso tomam posse

Durante a posse, Jota Cardoso recebeu homenagem da diretora de Ação Social e conselheira, Suzane Gabia Dinis Albranti – Divulgação

Dia 21, sexta-feira, os novos integrantes do Conselho Municipal do Idoso (CMI), ligado à Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri, tomaram posse para o biênio 2022/2023.

O colegiado tem formação paritária, ou seja, é constituído de representantes do poder público e da sociedade civil.

Após a posse, houve eleição da mesa diretora, que ficou composta por José Ineas Ultramare (presidente), Juliana Francisca Rodrigues (vice-presidente) e Henrique Camacho (secretário).

Eles foram empossados em seguida, na presença do prefeito Abelardo Mauricio Martins Simões Filho e do ex-presidente do Conselho, João Domingos Cardoso Leonel, o Jota Cardoso, que recebeu homenagem da diretora de Ação Social e conselheira, Suzane Gabia Dinis Albranti.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Conselho Municipal do Idoso

Representantes do Poder Público

CONSELHEIRO SETOR

Fabrícia de Oliveira Ação Social

Suzane Gabia Dinis Albranti Ação Social

Maria Elisa Teixeira Fanton Saúde

Sarah Kerbauy dos Santos Ferro Franchini Saúde

Juliana Francisca Rodrigues Educação, Cultura e Esporte

Joseane Ferrari Rossi Ventura Educação, Cultura e Esporte

Ana Claudia Deriz Musegante Desenvolvimento Econômico

Hághata Pepe Hailer Freire de Oliveira Desenvolvimento Econômico

Representantes da Sociedade Civil

CONSELHEIRO SETOR

Elaine Elizabete Felippe Associação dos Aposentados

Luiz Alberto D’Avila Associação dos Aposentados

Neusa Guerta de Souza Lar Vicentino

Sonia Regina Grigolin Maciel Lar Vicentino

José Ineas Ultramare Apae

Adriana Inês Granai Apae

Henrique Camacho Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri.

Maria Aparecida Penachi Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri.