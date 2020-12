Lojas em Bariri podem funcionar até 22h

Ampliação do horário do comércio foi autorizada pelo governo estadual – Arquivo/Candeia

O Governo de São Paulo anunciou na sexta-feira (11) novas medidas de controle da pandemia para atividades não-essenciais em todas as regiões do estado. O comércio em geral retoma o expediente de 12 horas diárias com fechamento às 22h, como forma de evitar aglomerações.

Diante disso, a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) sugeriu aos filiados que adotem o horário das 10h às 22h a partir desta segunda-feira, dia 14. O horário ampliado segue de 15 a 18 de dezembro e de 21 a 23 de dezembro.

Nos dias 19 e 26 (sábados) as lojas funcionarão das 9h às 17h. No dia 20, domingo, o horário é das 9h às 18h. No dia 24, quinta-feira e véspera de Natal, e de 28 a 30 de dezembro o comércio atenderá das 9h às 18h.