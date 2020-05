Live Para Jesus acontece neste domingo

Equipe de música da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Bariri – Divulgação

Amanhã, 17, a partir das 20h, a equipe de música da Paróquia Nossa Senhora Aparecida irá realizar a Live Para Jesus. A missa que ocorre às 19h também será transmitida.

A live terá a apresentação das músicas que geralmente são tocadas durante as missas.

O Ministério de Música da Paróquia pede a colaboração de todos na doação de alimentos, que poderão ser entregues na Sacristia da Igreja.

A produção do evento está a cargo da equipe Rafinha Produções, e terá transmissão ao vivo em tempo real através do Youtube e do Facebook do Jornal Candeia.