Definidos vencedores de projetos culturais em Bariri

A prefeitura de Bariri homologou concurso que selecionou projetos culturais para o programa “Bariri: A Criativa do Vale do Tietê”. Todos serão executados no município – Divulgação

A prefeitura de Bariri homologou concurso que selecionou projetos culturais para o programa “Bariri: A Criativa do Vale do Tietê”. Todos serão executados no município.

Os vencedores foram os seguintes: Felipe Cassiola Grava (espetáculos no coreto); Débora Fernanda de Souza (espetáculos em praças públicas); Wanderlei de Souza (festejos tradicionais); Vanessa Pultrine Rovaris (cultura tradicional e patrimônio cultural); Noemi Maria Rodrigues Bof (cultura de rua); e Ricardo Fernandes Rodrigues e Noemi Maria Rodrigues Bof (ações literárias).

Os projetos serão agraciados com um auxílio financeiro para a execução. Os valores dos prêmios não trarão ônus ao município, já que são recursos específicos destinados pelo governo do Estado de São Paulo através do incentivo à cultura pelo Programa de Ação Cultural (ProAC).

Puderam se inscrever pessoas físicas ou jurídicas desde que atendessem aos requisitos estabelecidos no edital.

São itens obrigatórios: a) acesso gratuito às atividades/apresentações; b) integração com o calendário de atividades do município; c) distribuição de materiais/serviços gratuitos para ampla divulgação dos projetos; e d) quando o projeto gerar produto cultural (livros, filmes, discos, entre outros), assegurar cópias para as escolas municipais e/ou biblioteca municipal.

A Comissão de Seleção dos Projetos (ou Comissão Julgadora) foi formada por seis integrantes membros, com composição paritária entre poder público e sociedade civil.