Comércio em Bariri funcionará das 10h às 16h

Medida foi tomada pela prefeitura após recomendação do Ministério Público – Arquivo/Candeia

Acatando recomendação do Ministério Público (MP), a prefeitura de Bariri editou novo decreto para regulamentar o horário de funcionamento de estabelecimentos não essenciais.

Com isso, a partir de agora o comércio em geral irá funcionar em Bariri das 10h às 16h.

Para o MP, há necessidade de que as regras municipais acompanhem decreto do governo estadual, o qual determina o funcionamento do comércio por 6 horas ininterruptas.

Segundo o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), a prefeitura optou por esse horário após fazer consulta à Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib). A maioria dos associados optou pela abertura das 10h às 16h.

Em relação a bares, restaurantes e similiares, também devem operar com horário reduzido de atendimento ao público de 6h seguidas, a critério do estabelecimento.