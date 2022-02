Bariri viveu períodos de glória no futebol amador

Arquivo/Candeia

Bons tempos aqueles em que a torcida lotava o estádio Farid Jorge Resegue ou o campo do Arrudão para prestigiar os jogos do Campeonato Amador Regional, da Liga Jauense de Futebol.

Equipes da cidade engataram uma série de títulos (oito entre 1992 e 2006), fazendo a alegria da torcida.

Em 1992 Bariri conseguiu seu primeiro título do Amador Regional com o Comércio e Indústria.

A próxima conquista veio em 1997, com a A. A. Bariri, que também levantou o troféu de campeã em 1999, 2001, 2002 e 2005. A foto dessa matéria é da final do Amador Estadual, de dezembro de 1997, em que a A. A. Bariri ficou com o vice-campeonato diante da equipe da Triagem, de Bauru.

O time da A. A. Arrudão ergueu o caneco em 2003 e o E. C. Juventude foi campeão em 2006. O Candeia deu ampla cobertura a todos os jogos dessas competições.

Um dos principais motivos para a interrupção dos campeonatos foi a redução drástica do orçamento voltado ao esporte amador. Naquela época, era comum às prefeituras encaminharem projetos de lei para o Legislativo a fim de subsidiar as equipes. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) passou a proibir essa prática, observando que os municípios deveriam investir em esporte, sim, mas na base, como escolinhas de futebol.

Bariri também viveu e vive uma particularidade. O Faridão está sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Em novembro de 2019 o Ministério Público (MP) recomendou à prefeitura a interdição da praça esportiva até que fosse feita a regularização. Até o momento essa pendência não foi resolvida.