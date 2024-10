Cultura: Livro de terror é lançado na noite de Halloween em Jaú

Dia 31 de outubro, às 19h30, em plena noite de Halloween, a histórica Estação Ferroviária de Jaú será palco de lançamento do livro “Entre as sombras: As faces do terror”, idealizado por Aline Cristina Rodrigues.

O projeto inovador combina a arte da fotografia e da poesia, explorando o universo do terror literário. A entrada é gratuita e a Estação está localizada à Rua Pref. Francisco Tolêdo Arruda, 349, Chácara Canhos.

É o terceiro livro da poetisa e fotógrafa, que também é autora de “Jahu, uma terra de Índio” e “Bariry, Terra Kaingang”. Agora, a autora traz ao público uma experiência em que suas fotografias e poesias se entrelaçam para criar ambiente de mistério e fascínio.

O evento vai contar com série de atrações planejadas para encantar os presentes. Na ocasião, haverá exposição das fotografias de Aline. Além disso, os participantes poderão assistir a encenações de poemas.

O ambiente será decorado com o tema de Halloween. Durante a noite, os visitantes terão a oportunidade de adquirir exemplares do livro.

A produção executiva do projeto está a cargo da Ativaz Produções e o evento conta com o apoio da Prefeitura de Jaú e da Secretaria de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo. (Fonte: Mauê Duarte / Ativaz Produções)