Política: Eleição da presidência da Câmara é destaque na Palavra Livre

A eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Bariri, incluindo a presidência e primeira e segunda secretarias, irá ocorrer somente no dia 1º de janeiro de 2025, mas o assunto ganhou destaque na Palavra Livre da sessão de segunda-feira (21).

Pelo Regimento Interno da Casa, uma chapa deve ser composta pelo candidato a presidente, vice-presidente e dois secretários, num total de quatro vereadores.

Conforme os discursos proferidos na sessão dessa semana, a aproximação do vereador Ricardo Prearo (PSD) com os quatro vereadores eleitos da coligação Desenvolve Bariri, do então candidato Edcarlos Pereira dos Santos (PP), praticamente define o comando do Legislativo para o biênio 2025-2026.

O primeiro a tratar do assunto foi Edcarlos. Disse que o grupo político se planejou para a disputa proporcional, acompanhando as mudanças na legislação. Segundo ele, houve quem oferecesse dinheiro para que candidatos desistissem da disputa.

Em referência a editorial do Jornal Candeia de 19 de outubro, falou que, o grupo político mantendo-se coeso, a soma de mais um nome definiria o comando da Casa.

Prearo pediu aparte e parabenizou Edcarlos pela articulação política. Colocou-se à disposição do grupo para ajudar e antecipou que o nome do vereador eleito Daniel de Madureira (PP) deve ser o indicado para presidir o Legislativo no próximo biênio.

Criticou suposta ingerência de empresário na tentativa de cooptar vereadores a fim de montar chapa mais alinhada com o prefeito eleito, Airton Luis Pegoraro (Avante), mas não citou o nome dele.

Edcarlos retomou a palavra e afirmou que a pressão junto aos vereadores deve ser na esfera política e não “de fora”.

Quem também tratou do assunto foi Airton. Comentou que as regras eleitorais são claras e não podem ser questionadas. Admitiu que a estratégia foi equivocada no lançamento de cinco chapas de vereador.

De acordo com ele, mesmo sua coligação tendo feito grande quantidade de votos para vereador, o grupo elegeu três cadeiras.

Em relação à próxima legislatura da Câmara, disse que é preciso que os vereadores tenham consciência e responsabilidade e que atuem pelo bem da cidade. Afirmou que o povo irá cobrar pelas atitudes dos políticos.