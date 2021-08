BARIRI: Oito casais recebem bênção especial de bodas na Semana da Família

Oito casais receberam bênção especial de bodas de casamento no principal evento da Semana da Família, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central da cidade.

A celebração ocorreu durante a missa das 19h, sábado passado, na Igreja Matriz. A bênção especial foi dada pelo pároco Ériko Thiago Nogueira, com a participação do diácono Jamil Stefanutto.

Segundo padre Ériko, sete casais foram abençoados pelas Bodas de Prata (25 anos de casamentos) e um casal pelas Bodas de Ouro (50 anos).

Em frente ao altar, eles renovaram os votos do sacramento do matrimônio e receberam a benção das alianças.

Palestra virtual

Outro evento ligado à Semana da Família na paróquia central ocorre nesta quarta-feira, 11, às 20h, pela plataforma Google Meet (online).

A palestra virtual é ministrada pelo diácono Jamil, com o tema Família em Tempos de Pandemia, com transmissão ao vivo pela página do Facebook da Paróquia Nossa Senhora das Dores.