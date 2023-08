BARIRI: Licitação contempla nova ponte na Av. Claudionor Barbieri

A Prefeitura de Bariri publicou licitação (concorrência) para contratar empresa que irá construir nova ponte na Avenida Claudionor Barbieri, na baixada da antiga Indústria Resegue.

O valor para fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos necessários para a obra é estimado em R$ 667.601,23.

A abertura das propostas está marcada para o dia 19 de setembro. A ponte será de concreto pré-moldado, com 13 metros de comprimento.

O prazo para execução do contrato será de 90 dias, contados da data do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por mais 30 dias.

É visível que a ponte apresenta problemas estruturais. Três vereadores da atual legislatura apresentaram indicações ao Executivo chamando a atenção para o problema: Paulo Egídio Grigolin (PP), em 2021 (atualmente ele ocupa o cargo de chefe de Gabinete); Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), em 2022; e Júlio César Devides (Cidadania), em 2023.