Banda do Caverna realiza Live hoje às 20h

Banda traz o melhor dos anos 50, 60 e 70 – Divulgação

A Banda do Caverna promove Live hoje às 20h. O evento será divulgado na página do Jornal Candeia no Facebook.

O show ao vivo irá arrecadar doações para a Associação Focinho Carente de Bariri, que cuida de animais abandonados.

Formada por Marcelo Caverna na voz e guitarra, Niltinho Leonel na bateira e Miguel Calegaria no baixo, a Banda do Caverna desde 1994 apresenta repertório com os clássicos do rock dos anos 50, 60 e 70.

O grupo baririense já acompanhou ao longo de sua trajetória artistas como Nilton César, Jerry Adriani, Wanderley Cardoso, Deny e Dino, Martinha, Waldirene, Wanderléa, Arthurzinho, entre outros.