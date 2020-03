Usinas de cana-de-açúcar vão produzir álcool 70% e doar

O presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), Evandro Gussi, confirmou nesta sexta-feira, 20, que usinas associadas darão início à produção e à doação de álcool 70% para diferentes Estados. O principal objetivo é ampliar a oferta para a higienização no sistema público de saúde e ajudar a minimizar o desabastecimento.

Com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a entidade que abrange empresas responsáveis por 60% da produção nacional de cana firmou uma parceria para a distribuição do produto com a Associação Brasileira de Transporte Logístico de Produtos Perigosos (ABTLP) e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom).

“Vivemos um momento que demanda união e com essa parceria conseguiremos criar uma operação adequada para superar os desafios impostos pelo Covid-19 e contribuir com diversos estados da nação”, avaliou Evandro Gussi, presidente da Unica.

“Diante do impacto sócio econômico que poderá provocar o Covid-19, temos que nos unir com os governos para ajudar a combater a propagação do vírus”, esclarece José Maria Gomes, presidente da ABTLP.

O Sindicom destaca que “a entidade e suas empresas associadas estão empreendendo todos os esforços possíveis em prol da sociedade e estão atentos e a postos para a efetivação de ações pró ativas para que o País atravesse esse período de crise. Essa importante iniciativa em tela vem exatamente nesse sentido”.

Segundo Gussi, além de São Paulo, que já solicitou 250 mil litros do produto, e Rio Grande do Sul, com mais 90 mil litros, Espírito Santo e Rio de Janeiro também devem apresentar pedidos. O prazo para o início da distribuição, no entanto, ainda não foi confirmado.

Bariri

Em Bariri, segundo representantes da empresa, a Della Coletta Bionergia (DCBio) irá fornecer álcool para postos de atendimento do município designado para o combate do coronavírus, Santa Casa e Lar Vicentino.

Fonte: Diário da Região