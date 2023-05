Título de Rainha do Rodeio de Bariri 2023 tem sete candidatas

Sete candidatas disputam o título de Rainha do Rodeio de Bariri 2023: Isabella Oliveira Nunes, Kauane Luana Chapane, Larissa Rodrigues de Araújo, Maria Gabriela Garcia, Maria Luiza de Melo, Rayani Vitória Santinon e Vitória Fernanda da Silva.

O Baile da Rainha do Rodeio ocorre dia 3 de junho, sábado, às 19h30, no Clube Umuarama, quando será feita a escolha da vencedora.

Segunda-feira (15), o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri deu início à troca de ingressos para o Baile da Rainha do Rodeio por alimentos.

Os interessados devem trocar um quilo de alimento não perecível por ingresso, o que pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario Fava, além do Clube Umuarama.

Outra oportunidade para a troca de alimento por ingresso, será no dia do Baile da Rainha do Rodeio, na portaria do Clube Umuarama. (Fonte: Assessoria de Comunicação)

