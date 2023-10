Rotatória em Bariri terá desvios em razão de obras

O acesso e a saída de Bariri pela SP 261 (Rodovia Braz Fortunato) terão alterações no trânsito nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18).

A Eixo SP realizará serviços de recuperação do pavimento na rotatória localizada na entrada da cidade. Em ambos os dias, a mudança no tráfego de veículos no local ocorrerá das 6h30 às 17h.

Na terça-feira (17), haverá bloqueios pontuais com mudança no tráfego para quem está saindo da cidade pela Avenida Vice-prefeito Sergio Forcin, no sentido Pederneiras. Ao se aproximar da rotatória, os motoristas serão orientados a seguir um desvio pela rua à direita, contornar uma empresa de confecção que ocupa a quadra inteira e acessar a rodovia. Para os usuários que trafegam no sentido oposto, ou seja, da rodovia em direção à cidade, não haverá alteração, o fluxo seguirá normalmente.

Na quarta-feira, a conclusão dos trabalhos de melhorias no pavimento exigirá uma interferência maior no trânsito com desvios e implementação do sistema Pare e Siga em dois pontos próximos à rotatória. Por conta destas alterações, a concessionária pede aos motoristas que trafegarem pelo local máxima atenção à sinalização durante o período de obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser reprogramados.