Rotary de Bariri promove almoço à mineira

O Rotary Club de Bariri 16 de Junho promoverá no dia 23 de julho a 10ª edição do Almoço à Mineira.

O evento será realizado na sede da Associação dos Funcionários da Educação de Bariri (Afeb), a partir das 11h.

Para adultos, o valor da adesão é de R$ 50,00. Crianças até 7 anos não pagam.

Interessados devem procurar a equipe do Rotary de Bariri.