Rotary de Bariri arrecada 530 kg de blisters e campanha continua

O Rotary Club de Bariri – 16 de Junho concluiu a primeira etapa da campanha de arrecadação dos blisters (invólucros de medicamentos), despachando-os para a reciclagem.

Graças à contribuição de munícipes de Bariri, Itaju e Itápolis foram arrecadados 530 kg e destinados à empresa de reciclagem,

Segundo os associados, o valor obtido – R$ 212 – não foi o esperado. A empresa alegou problemas com os materiais que chegam para a reciclagem, como a contaminação, desvalorizando o produto.

Diante disso, antes de encaminhar o material para a reciclagem, integrantes do Rotary, em força-tarefa, removeram os medicamentos dos invólucros, as caixas, saquinhos, entre outros materiais que possam exercer os efeitos contaminantes. O objetivo foi destinar exclusivamente os produtos a serem reaproveitados.

Apesar disso, Rotary faz um apelo para que os munícipes continuem colaborando, já que estão contribuindo para uma campanha de impacto ambiental. A iniciativa evita que materiais descartados inadequadamente contaminem o ambiente. Fora o impacto social, uma vez que, com os recursos obtidos, contribui para a compra de cadeiras de rodas às pessoas carentes.

A campanha, segundo o Rotary, se ampliou para Jaú e Santa Fé do Sul.

Texto: Marcel Devides

Da redação