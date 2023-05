Revista de Informações Candeia já circula em Bariri, Boraceia e Itaju

Teve início no mês de maio a distribuição gratuita de mais uma edição da Revista de Informações Candeia. O produto circula anualmente em Bariri, Boraceia e Itaju.

Nesta ano o destaque ficou para as três capas diferentes, sendo uma para cada cidade.

A revista do Candeia traz informações telefônicas e de endereços comerciais e residenciais, os novos números do CEP por rua, páginas amarelas, entre outras.

Para incluir, retirar ou modificar as informações contidas na revista, é necessário entrar em contato com equipe através do telefone (14) 3662-2916. Também é possível fazer tudo pela internet, através do site www.listacandeia.com.br

O Candeia preza pela privacidade e proteção de dados, com medidas técnicas e administrativas necessárias para garantir a segurança dos dados pessoais e comerciais que lhe forem confiados, reafirmando assim seu compromisso de transparência respeito aos seus clientes.