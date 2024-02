RELIGIÃO: Paróquias de Bariri celebram São Brás com benção da garganta

Neste sábado (3), é Dia de São Brás, santo padroeiro da garganta, também conhecido como o protetor dos otorrinolaringologistas, dos pecuaristas e das atividades agrícolas.

As paróquias de Bariri, vão realizar a “benção da garganta”, que se faz cruzando duas velas sobre a garganta e rezando a oração de proteção.

Padre Ériko Thiago Nogueira, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, vai benzer a garganta em três missas: às 7h30 da manhã e às 19h; na Igreja Matriz; e às 17h15 na Igreja de São Francisco (Umuarama).

Na Paroquia de Santa Luzia, nos altos da cidade, a missa reservada pelo Padre Carlos Menezes Jr. para a benção da garganta será a do sábado, às 19h, na Igreja de Santa Luzia.

No Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, Padre Leandro Pimentel programou utilizar todas as missas do final de semana para benção da garganta: no sábado, às 19h, na Igreja de São Pedro; domingo, às 7h30, na Nossa Senhora do Livramento; e às 9h30 e às 19h, no Santuário.

Médico

São Brás era natural de Sebaste, na Armênia. Homem de fé, foi um médico que além de curar as doenças do corpo, também tratava dos males da alma. E se tornou bispo da Igreja.

Um menino ficou engasgado por uma espinha de peixe. São Brás o abençoou e retirou-lhe a espinha. O garoto ficou bom imediatamente. Por causa disso, São Brás passou a ser invocado como o protetor da garganta.