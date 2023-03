Poupatempo de Bariri promove mutirão para renovação de CNH

O Poupatempo de Bariri tem vagas no primeiro mutirão de março para renovação de CNH que acontece no sábado (18). Os agendamentos começam nesta quarta-feira (15) e podem ser feitos de forma gratuita nos canais digitais do programa.

O Poupatempo em Bariri fica na Rua Sete de Setembro, 1.090, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Em todo estado, o Poupatempo vai oferecer cerca de 11 mil vagas para o primeiro mutirão de renovação de CNH neste mês de março. A ação, que é uma parceria com o Detran.SP, e voltada para atender motoristas que precisam regularizar a situação até o final deste mês, também será realizada no dia 25 deste mês.

Desde o início de 2023, condutores com vencimento da CNH ao longo do ano precisam seguir o cronograma habitual de renovação, conforme a data prevista em cada documento. Quem tem a habilitação válida em março deve renovar em, no máximo, 30 dias após o vencimento. A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade.

Além disso, as CNHs vencidas em julho de 2022 e que tiveram prazo estendido de renovação por deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) também precisam atualizar o documento até o final deste mês. O prazo máximo para regularização das CNHs vencidas entre junho e dezembro de 2022 vai até 31 de agosto deste ano.

O agendamento para o atendimento presencial no Poupatempo é obrigatório e feito gratuitamente nos canais oficiais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e assistente virtual “P”, disponível também no WhatsApp pelo número (11) 95220-2974.