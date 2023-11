POLÍTICA: Bariri participa de Fórum Regional de Igualdade Racial

Dia 25 de novembro foi realizado o Fórum Regional de Promoção da Igualdade Racial 2023, na Câmara Municipal de Lins. Ele foi promovido pelo Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN/SP), em parceria com a Secretária de Justiça e Cidadania e a Coordenação de Políticas para a População Negra (CPPN).

O evento ainda contou com a organização de integrantes dos Conselhos Municipais de Bariri, Bauru e Lins e do Coletivo Ubuntu de Cafelândia. O tema do encontro foi “Caminhos para uma educação antirracista”.

Bariri foi representado por Clarina Genaro, presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Segundo ela, o fórum colocou em pauta o combate ao racismo na micro região de Lins e seus efeitos nas relações acadêmicas e sociais.

Ela comenta que foi possível um diálogo entre as comunidades, atendendo à necessidade de uma formação antirracista, que busque livrar a sociedade dos preconceitos e discriminações em razão de raça / cor / etnia ou origem.

Durante o fórum houve apresentações artísticas do Coletivo Ubutum – Vídeo das Música das Três Raças; leitura do poema “Corpo África” e “Correntes Quebradas”; e o Grupo de Tambores We Tô de Bauru.