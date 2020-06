PM faz 89 autuações de trânsito

Durante operação pessoas investiram contra policiais e foram usadas munições químicas e balas de borracha

A Polícia Militar (PM) de Bariri lavrou 89 autuações de trânsito na tarde deste domingo (28) em operação realizada nos Jardins Garotinho e Romero, em Bariri.

O trabalho teve início às 14h30 com o intuito de coibir crimes de trânsito, tráfico de entorpecentes, perturbação de sossego público e aglomeração de pessoas.

Por volta das 16h30 algumas pessoas investiram contra equipes policiais. Por esse motivo, houve necessidade de utilização de meios necessários para preservar a integridade física dos PMs e de cidadãos, com uso de munições químicas e disparos de elastômeros (balas de borracha).

Na sequência foram feitas as autuações de trânsito. Há duas semanas a 3ª Cia. da PM, com sede em Bariri, está sob o comando do capitão Alexandre Urbano.