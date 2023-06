Paróquias de Bariri celebram a festa de Corpus Christi

Quinta-feira (8), feriado nacional, as paróquias de Bariri promovem a festa de Corpus Christi, pelo qual a Igreja Católica celebra o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

Para participar de mais essa celebração, os baririenses terão a opção de três horários. Na Paróquia Santa Luzia, Padre Carlos Menezes Júnior inicia Corpus Christi às 8h da manhã, com missa seguida de procissão, pelas ruas em torno da igreja. Não haverá enfeites ou tapetes alusivos à data.

Às 10 horas da manhã, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, Padre Leandro Pimental celebra missa seguida de procissão, também por ruas em torno da igreja. A comunidade vai enfeitar as ruas e o corredor central do Santuário com materiais como pó de serra, café e fuxico (trouxinhas de pano costuradas) – uma novidade que promete encantar os paroquianos.

Padre Ériko Thiago Nogueira optou por celebrar Corpus Christi à tardezinha, a partir das 17h, na Paróquia Nossa Senhora das Dores. Após a missa, haverá procissão luminosa, pelas ruas centrais da cidade.

Na hora, será possível adquirir as velas para poder acompanhar a procissão das luzes. O altar e corredor central da Igreja Matriz vão receber decoração com estampas alusivas a Jesus na Eucaristia, além de pães, uvas e trigos naturais.

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.

