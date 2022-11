Padre José Antonio celebra Missa das Bençãos em Bariri

As celebrações mensais atraem fiéis de toda a região, com casos de cura e libertação – Divulgação

Dia 8 de dezembro, quinta-feira, Padre José Antonio celebra Missa das Bençãos em Bariri, às 19h, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. A notícia foi postada pelo padre Ériko Thiago Nogueira, pároco da paróquia central de Bariri.

Presididas por Padre José Antonio, estas celebrações mensais atraem fiéis de toda a região, com casos de cura e libertação.

O sacerdote mudou seu domicílio para a cidade litorânea de Ubatuba e viaja uma vez por mês para São Carlos com as missas agendadas para as cidades.