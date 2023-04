Missas e almoço encerram festa de 10 anos no Santuário

Neste final de semana prolongado, programação religiosa e festiva encerra as atividades em comemoração aos 10 anos de fundação da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri.

Hoje, sábado (29), excepcionalmente, não haverá missa na comunidade de São Pedro. A celebração será no Santuário, a partir das 18h, com a presença do padre baririense, Jorge João Nahra.

Domingo (30), as atividades têm início a partir das 11h30, com o almoço festivo, no estilo drive thru (não haverá consumo no local). A adesão tem valor de R$ 30, com porção de três tipos de carne: frango, bovino e linguiça.

As marmitex estão sendo vendidas, antecipadamente, por integrantes da comunidade. Informações através do telefone (14) 3662-2184.

No mesmo dia, às 19h, padre Ademir Antonio Michieletto – um dos responsáveis pela construção da igreja – celebra missa solene.

Segunda-feira (1º de maio), Dia do Trabalho e feriado nacional, a programação tem início às 7h da manhã, com o bolo da padroeira, que traz medalhas de São José.

Logo depois, às 10h, Padre Leandro celebra missa de encerramento dos 10 anos da Paróquia do Santuário.

Presenças ilustres

A festa de 10 anos da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida foi marcada pelas presenças ilustres de padres ligados a Bariri e à comunidade da Nova Bariri.

De terça à quinta-feira, sempre a partir das 19h, foi celebrado o tríduo em ação de graças com a participação dos padres Marcelo Francelin, Daniel Antonio do Carmo e Marcelo Aparecido de Souza,

Ontem, sexta-feira (28), dia do aniversário dos 10 anos da Paróquia, Padre Daniel Rosa de Moraes presidiu missa solene, a partir das 19h.

Da redação