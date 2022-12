Forte chuva causa alagamentos e estragos em Bariri

A forte chuva que caiu em Bariri a partir das 15h desta segunda-feira (5) causou alagamentos e estragos no município.

No início da chuva muitos pais e motoristas de transporte escolar tiveram dificuldades para pegar os alunos na saída das escolas para o jogo do Brasil diante da Coreia do Sul. O trânsito ficou complicado nas imediações dos colégios.

Com grande volume de chuva caindo rapidamente em Bariri, pontos tradicionais da cidade não suportaram escolar a água.

Os principais pontos de alagamento foram a Rua Sete de Setembro, perto do cruzamento com a Avenida Antonio José da Silva, entre a Rodoviária e a Gruta de Santo Expedito e trecho da Rua João Lemos, perto do Bar do Trento. Inclusive, nesse local a chuva trouxe prejuízos materiais.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros se dirigiram aos locais de maior problema em Bariri. Alguns trechos tiveram de ser interditados. Uma foto encaminhada ao Candeia mostrou um veículo praticamente ilhado na Rua Sete de Setembro. Perto do Bar do Trento a água também atingiu automóveis