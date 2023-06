Final de semana tem encontro de músicos baririenses

As atrações se apresentam na Praça da Matriz, a partir das 20h (Foto Divulgação)

Neste final de semana ocorre o Encontro de Músicos Baririenses (Emba), a partir das 20h, na

Praça Joaquim Lourenço Corrêa, a Praça da Matriz.

No sábado, dia 1º de julho, as atrações serão a dupla João Paulo e Rafael e a banda Tia Celeste.

Já no domingo, 02, se apresentam o rapper Colmeia e o grupo de samba Nossa Vibe.

O Emba está sendo organizado pelo Setor de Cultura e integra a programação oficial em comemoração ao aniversário de 133 anos de emancipação política de Bariri.

Fonte: Assessoria de Comunicação