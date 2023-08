ESPORTE: João Ricardo participa de prova no RJ

O funcionário público municipal João Ricardo Marchi Cardoso participou no domingo (20) da 25ª Meia Maratona do Rio de Janeiro.

A prova foi de 21 km, com início na praia do Leblon e término na praia do aterro do Flamengo.

João Ricardo completou o percurso com o tempo de 2 horas, 18 minutos e 54 segundos. Ficou em 2.716º lugar na classificação geral e 358º na categoria 45-49 anos.