ESPORTE: Basquete de Bariri é prata no Campeonato Regional Amador

Em disputa realizada dia 10 de dezembro, domingo, a equipe de basquete de Bariri conquistou a medalha de prata no Campeonato Regional Amador de Basquete.

As finais ocorrem em Brotas. O time de Itaí conquistou a medalha de ouro, enquanto Brotas ficou com o terceiro lugar.

A professora Alessandra Cintra, treinadora da equipe baririense, agradeceu a responsável pelo Setor de Esportes, Edmara Rainere, e os patrocinadores, que tornaram possível a participação no campeonato.

“Foram meses de muitos jogos, trabalhos e dedicação da equipe, mas que trouxeram ótimos resultados, conquistando assim a medalha de prata”, finaliza Alessandra. (Fonte: Assessoria de Comunicação)