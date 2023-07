EDITORIAL: Estagnação populacional

A cada 10 anos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza o censo demográfico. Os recenseadores vão de casa em casa em todo o País para levantar informações preciosas para a definição de políticas públicas.

O último censo havia sido realizado em 2010. O mais recente deveria ocorrer em 2020, no entanto, a pandemia da Covid-19 e questões orçamentárias acabaram atrasando a coleta de informações.

Nessa semana o IBGE divulgou os números do censo de 2022. Em termos gerais, houve crescimento populacional no Brasil, mas abaixo do esperado. Hoje o País tem 203 milhões de habitantes. O IBGE projetava uma população de 207 milhões para 2023.

De 2010 a 2022, a taxa de crescimento anual da população do país foi de 0,52%. Trata-se da menor taxa desde o primeiro Censo do Brasil, em 1872. A conclusão é que o Brasil cresce menos e envelhece.

Em relação a Bariri, a população ficou estagnada no período de 12 anos. Eram 31.593 habitantes em 2010 e, no ano passado, 31.595 (dois a mais).

Quando não realiza o censo, o IBGE divulga as estimativas populacionais. A de 2021 projetava uma população em Bariri de 35.844 pessoas.

Confrontando a estimativa de 2021 com o censo do ano passado, Bariri “perdeu” 4.249 habitantes.

Conforme dados do Cartório Civil de Bariri, de 2017 a 2020 o município registrou 1.619 nascimentos e 1.109 óbitos. Nesse período de quatro anos o saldo foi de 510 pessoas a mais em Bariri.

Assim, a “perda” populacional está na saída de pessoas que moram em Bariri para outros locais. Em contrapartida, o município atraiu menos pessoas nesse período.

Essa questão passa especialmente pela oferta de trabalho. Nos últimos 12 anos Bariri não conseguiu ter êxito em políticas de desenvolvimento econômico.

Empresas privadas não tiveram interesse em se instalar na Milionária do Vale. Parte desse problema se deve à política local.

De 2009 até 2018 foram sucessivos reveses na gestão pública: prefeito afastado do cargo pela Justiça; prefeito que morreu no exercício do cargo; prefeito que venceu nas urnas, mas teve o registro cassado pela Justiça Eleitoral; prefeito preso por estupro de vulnerável; e eleição suplementar.

Agora, o município voltou a ter estabilidade política. Os dados do IBGE permitem uma série de reflexão. Que os atuais governantes e os que pretenderão se candidatar no ano que vem fiquem atentos a eles.