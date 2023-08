EDITORIAL: Desenvolvimento sustentável na região

É constante a divulgação de estudos que fazem um retrato de como andam os municípios brasileiros, incluindo serviços públicos com impacto direto na vida da população.

O mais recente é do Instituto Cidades Sustentáveis, que apresenta um levantamento de todos os 5.570 municípios brasileiros. Trata-se do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC).

A metodologia tem relação com a Organização das Nações Unidas (ONU) para mobilizar conhecimentos técnicos e científicos da academia, da sociedade civil e do setor privado no apoio de soluções em escalas locais, nacionais e globais.

Por se tratar de desenvolvimento sustentável, o levantamento traz um conceito mais moderno de avaliação das cidades.

O IDSC avalia 100 indicadores para definir o desempenho das cidades no cumprimento dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU em 2015.

Entre eles estão erradicação da pobreza e da fome, promoção de saúde, educação e saneamento e redução de desigualdades. A meta deve ser cumprida pelos países até 2030.

A má notícia é que sete em cada dez municípios brasileiros apresentam nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento sustentável. Menos de 1% dos municípios atingiu alto nível de desenvolvimento; nenhum muito alto.

Em todo o país, 3.970 cidades — 71% do total — foram avaliadas com nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento.

A boa notícia é que a região apresentou resultados satisfatórios no estudo. A classificação segue o seguinte conceito: 0 a 39,99 – desenvolvimento muito baixo; 40 a 49,99 – desenvolvimento baixo; 50 a 59,99 – desenvolvimento médio; 60 a 79.99 – desenvolvimento alto; e 80 a 100 – desenvolvimento muito alto.

Boraceia foi o destaque, ficando na 11ª colocação em todo o País. Bariri ficou no 141º lugar. Na região, apenas Itapuí teve desenvolvimento baixo.

Assim como outros levantamentos, cada cidade deve observar item a item e verificar onde está bem e onde precisa investir mais.

Foto Divulgação