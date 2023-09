ECONOMIA: Sebrae Aqui Bariri promove caravana para Feira do Empreendedor

Dia 17 de outubro, terça-feira, o Sebrae Aqui Bariri promove caravana gratuita para a Feira do Empreendedor 2023, em São Paulo. Além do deslocamento, o ingresso para a entrada no evento também é oferecido pela organização. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Bariri.

A Feira do Empreendedor é um dos maiores eventos do ramo do empreendedorismo, sendo promovida Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Este ano será realizada de 16 e 19 de outubro, no pavilhão de exposições São Paulo Expo.

Para incentivar a participação na feira, a organização do evento disponibilizará 23 ônibus para empreendedores da região de Bauru.

A caravana de Bariri sai dia 17 de outubro, terça-feira. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos; ser MEI, ME, EPP, produtor rural, profissional liberal ou potencial empreendedor.

Os interessados devem preencher o formulário pelo link: https://forms.office.com/r/bE0CHNymHc.

Mais informações podem ser obtidas no Sebrae Aqui Bariri, pelo telefone (14) 3662-9400. (Fonte: Assessoria de Comunicação)