Domingo tem prova do processo seletivo simplificado da Educação

Neste domingo (26), a Diretoria de realiza a prova do processo seletivo simplificado para vagas na pasta, conforme o edital Nº 02/2023

A prova será realizada na EM Profª Rosa Benatti, nos altos da cidade, a partir das 9h da manhã. Os candidatos devem chegar uma hora antes do início da prova.

Neste processo seletivo, os candidatos concorrem a vagas para cadastro reserva de coordenador pedagógico, cuidador, diretor de escola de educação infantil, diretor de escola de ensino fundamental, vice-diretor de escola de ensino fundamental.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível pelo seguinte link: https://www.bariri.sp.gov.br/editais/edital_02-2023_processo_seletivo_simplificado_08032906.pdf?fbclid=IwAR3AsfvqVo1n39_lEBwMFZ00BTSPf3Gm0KsnbuInOIdzlleYi43_oihbOsc

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação