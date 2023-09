Dia da Padroeira teve missas, procissão e quermesse

Nesta sexta-feira (15), feriado municipal, a programação do Dia da Padroeira Nossa Senhora das Dores contou com celebração de missas, procissão e quermesse. Bom número de fiéis acompanhou a programação festiva.

As atividades tiveram início logo pela manhã, às 9h, com missa celebrada por Padre Uériques Oliveira Santos, na Igreja Matriz. Durante a cerimônia, houve consagração à Nossa Senhora.

No período da tarde, a partir das 16h30, Padre Ériko celebrou missa solene, seguida de procissão com a imagem da padroeira.

Para encerrar a programação do dia, houve quermesse com duas atrações musicais: show de Bianca & Reginaldo e de Ulisses & Moisés.

Novena

Durante a semana, o pároco Ériko Thiago comandou as celebrações referentes à novena da padroeira.

Destaque para a presença do bispo de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, que na terça-feira (12) celebrou o sétimo dia da novena e levou bom número de paroquianos à igreja.

Na quarta-feira (13) foi a vez do padre Danilo Rosa de Moraes, da Paróquia Santo Antonio de Itapuí. Antigo pároco do Santuário, o sacerdote reencontrou amigos de Bariri.

O último dia da novena, quinta-feira (14), contou com a presença do pároco local, Carlos Junior Menezes, da Paróquia de Santa Luzia de Bariri.

Vale ressaltar que nos dias de semana as missas da novena foram celebradas às 19h. Nos sábados e domingos, durante todo o mês de setembro, por causa da quermesse na Praça da Matriz, as missas começam às 18h.

