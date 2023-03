Dia 19 tem Campeonato Multicultural de Skate

Dia 19 de março, domingo, a partir das 9h, será realizado o 1º Campeonato Multicultural de Skate/2023, na Pista Pública de Skate da Vila, localizada à Avenida Padre João Eid, nos altos da cidade.

A competição prevê prêmios em dinheiro na prova ‘best trick open’. Nesta categoria, os skatistas demonstram sua habilidade e disputam pela melhor manobra em obstáculos.

O evento vai contar com atrações musicais. Já confirmaram presença, a Pretrilli, de Jaú, e a banda local, D’Maori.

No local está sendo montada praça de alimentação, que vai vender espetinhos e bebidas (chope do Hélio, refrigerante, água e cerveja).