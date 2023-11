CULTURA: Lei Paulo Gustavo recebe 46 inscrições de projetos em Bariri

Após um mês de abertura de edital, o município de Bariri recebeu 46 inscrições de projetos culturais postulantes aos benefícios da Lei Paulo Gustavo 2023.

A lei foi criada como forma de oferecer socorro aos trabalhadores do setor, que sofreram danos financeiros devido a paralisação da maioria das manifestações culturais durante a pandemia de Covid-19.

Segundo a gestão municipal, os projetos estão sendo avaliados durante esta semana pelos pareceristas da região, José Augusto Ribeiro Vinagre e Márcio Luiz Pimentel.

Os profissionais estão realizando a avaliação no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava. Eles vão selecionar os projetos de acordo com as regras expressas no edital e na Lei Paulo Gustavo.

Lei Paulo Gustavo

A Lei Paulo Gustavo, de 2021, tem a intenção de garantir o direito de uso dos recursos da área cultural que constam em fundos próprios específicos, como Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual.

A lei prevê o repasse de um total de R$ 3,86 bilhões a estados e municípios, por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios e outras formas de seleção pública. (Fonte: Assessoria de Comunicação)