Cuidado: baririenses são alvos de golpe

Nessa semana funcionários de banco situado em Bariri tomaram conhecimento de golpes que estão ocorrendo no município.

Normalmente, as mensagens enviadas via WhatsApp são feitas no dia do aniversário da pessoa, no entanto, em alguns casos a prática criminosa ocorre em dias comuns, sem relação com datas festivas.

O golpe funciona assim: no dia do aniversário da possível vítima, o golpista, fingindo ser um motoboy, vai até a residência do aniversariante para entregar um presente. O mimo, como um bolo, uma cesta de café da manhã ou outro produto, teria sido enviado de surpresa.

Ao entregar a encomenda, o falso motoboy informa ao presenteado que é preciso pagar uma pequena taxa de entrega para concluir o delivery e avisa: “Infelizmente, pagamentos em dinheiro ou via Pix não são aceitos”. “São normas da empresa”, justifica.

Na hora do pagamento, em alguns casos, o golpista apresenta uma maquininha com o visor danificado, o que impede a nítida visualização da quantia digitada. Para justificar o estado do aparelho, ele dá a desculpa de que o objeto caiu e que ainda não houve tempo para fazer a substituição.

Em outras situações, o criminoso apenas se aproveita de qualquer sinal de desatenção da vítima, ou provoca, ele mesmo, alguma distração, para passar um valor superior ao informado anteriormente.

A pessoa só percebe o golpe ao verificar em sua conta o pagamento de um valor bem maior do que a suposta taxa de entrega.

Foto Divulgação