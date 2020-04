Coronavírus: Bariri tem mais três casos suspeitos

Na semana que passou três pessoas foram internadas na Santa Casa de Bariri e, como se enquadraram nos protocolos de suspeita do novo coronavírus (Covid-19), houve coleta de exame e encaminhamento do material para análise no Instituto Adolfo Lutz.

As informações são do interventor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo.

Um homem e uma mulher, ambos com 64 anos de idade, foram internados no fim de semana passado.

Eles apresentavam quadro simples e controlado e não precisaram ser levados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Passaram bem durante toda a semana.

Na quarta-feira, dia 8, foi feita a internação de homem no hospital de Bariri. Como ele tinha pneumonia, foi solicitado exame para a Covid-19.

A idade e a cidade onde ele mora não foram informadas. De acordo com Gallo, o raio-X do homem apontou para uma pneumonia normal.