Coronavírus: Bariri tem mais dois casos suspeitos

Um homem e uma mulher, ambos com 64 anos de idade, foram internados na Santa Casa de Bariri no fim de semana.

Como estavam com suspeita do novo coronavírus (Covid-19) houve coleta de exame e encaminhamento do material para análise no Instituto Adolfo Lutz.

O resultado deve ficar pronto em aproximadamente 20 dias. As informações são do interventor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo.