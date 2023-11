CIDADE: Projeto Maria Bonita irá atender 100 mulheres em Bariri

Numa iniciativa dos pastores Nice e Altair e em parceria com a Associação Atlética Arrudão, será realizado em Bariri o Projeto Maria Bonita.

A ideia é contemplar 100 mulheres. Cada uma delas irá receber uma bolsa com produtos de beleza. Além disso, os filhos delas ganharão um brinquedo.

No sábado (2) a pastora Nice fará a triagem e o recrutamento das mulheres.

No dia 9 de dezembro, dia do evento, elas terão capacitação e palestras e receberão as bolsas. A atividade será realizada na Rua Pedro Luiz Pepe, 45, no Jardim Maria Luiza, em Bariri.

No mesmo dia um instituto de beleza móvel com profissionais capacitados irá cuidar do cabelo, maquiagem e unha das contempladas.

Representantes da Associação Atlética Arrudão, os professores Wandeco e Viviane gravaram um vídeo falando sobre o projeto (confira link).