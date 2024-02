CIDADE: Empresas de Bariri preparam mutirão de limpeza

Diante do grave quadro de contaminação de casos de dengue em Bariri, a Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari) está mobilizando empresas instaladas na cidade para um mutirão de limpeza.

Várias firmas se comprometeram em auxiliar no trabalho, fornecendo caminhões, pás carregadeiras, caçambas, entre outros itens.

A forma como o mutirão será feito ainda está sendo discutida, mas em princípio o trabalho deve ter início nesta semana.

Segundo os organizadores, a ação será feita em conjunto com a Prefeitura de Bariri.

(Essa matéria será atualizada assim que houver mais detalhes do mutirão)