Cidade: Bariri Rodeio Show pode não ocorrer este ano

Diante dos crescentes casos de dengue e de Covid-19 em Bariri, o prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) ainda estuda se o município terá ou não o Bariri Rodeio Show em junho de 2024.

Por causa do aumento da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o chefe do Executivo decidiu cancelar a realização do carnaval no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

Em relação ao rodeio, Foloni vai aguardar para decidir se Bariri terá ou não a festa. Tudo vai depender do enfrentamento das duas doenças. O prefeito não pretende manter o evento e depois ter de cancelá-lo. Essa posição inclusive foi informada aos organizadores dos últimos rodeios em Bariri.

O evento costuma ser organizado pela iniciativa privada, no entanto, o poder público cede o local (Estádio Farid Jorge Resegue) e arca com o show musical de uma das noites, com a contrapartida de abertura dos portões na mesma noite.