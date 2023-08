Candidatos ao Conselho Tutelar iniciam campanha eleitoral

Teve início no dia 12 de agosto e vai até 29 de setembro a campanha eleitoral para escolha dos cinco membros do Conselho Tutelar de Bariri. Os candidatos são Daniela Emilia Bernardo, Gismeire Gasparotto Rainere, João de Barros Neto, Marcelo Mosconi e Paulo Cesar Slompo.

A votação ocorrerá no dia 1º de outubro na Emef Professor Euclides Moreira da Silva, das 8h às 17h, através de urnas eletrônicas.

Poderão votar pessoas acima de 16 anos com título de eleitor regularizado no Cartório Eleitoral do município, munido de documento oficial com foto.

Desde o início deste ano, sob a responsabilidade da Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), vem acontecendo o processo de escolha do Conselho Tutelar, mandato que vai de 10 de janeiro de 2024 a 9 de janeiro de 2028.

A primeira etapa ocorreu no período de março a maio com a habilitação das inscrições de 16 candidatos que avançaram para a segunda etapa.

Em seguida foi realizada prova de conhecimentos específicos elaborada por empresa contratada (Maduca Lopes) com 30 questões. Na ocasião, houve aprovação de seis candidatos.

A terceira etapa consistiu na realização de avaliação psicológica no dia 29 de julho, às 9h, na Diretoria de Educação, Cultura e Esporte, com aplicação de testes por profissional de psicologia, contratado pela empresa Maduca Lopes, resultando na aptidão de cinco candidatos.

Cristiane da Silva Reis Pultrini não foi aprovada na avaliação. Ela ingressou com recurso, mas, por unanimidade, a comissão eleitoral indeferiu o pedido.

No dia 11 de agosto, ocorreu reunião entre o CMDCA, Maduca Lopes e candidatos habilitados com a finalidade de dar formal conhecimento das regras da campanha e propaganda eleitoral no período de 12 de agosto a 29 de setembro.

Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores por meio de entrevistas, distribuição de panfletos e/ou propaganda gratuita na internet e nas redes sociais.

