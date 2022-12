Baririense foi vítima de acidente na SP-304

Duas pessoas morreram em acidente na manhã deste domingo (4) na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), na saída de Jaú em direção a Bariri.

Uma das vítimas fatais foi Eliana Maria Bollini Pereira Lima, 72 anos, nascida em Bariri.

Ela estava em Honda Fit e se dirigia ao município para visitar a mãe, Clorinda Benfatti Bonini.

O sepultamento do corpo de Eliana está marcado para as 14h desta segunda-feira (5) em Mogi Mirim, onde residia com a família.

Eliana morou até os 18 anos de idade em Bariri e saiu da cidade para estudar em Ribeirão Preto.

Era casada com Ricardo Pereira Lima, com quem teve três filhas: Ana Luisa, Ana Carolina e Ana Paula. Tinha dois netos: Romeo e Stela.

Outra pessoa que morreu no acidente foi Vanderlei Cestari (Deco), 52 anos, residente em Jaú. Ele estava no Honda Civic.

