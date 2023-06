BARIRI: Vereador Edcarlos diz que prefeitura pode pagar piso da enfermagem

O vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) encaminhou posicionamento à imprensa em relação ao piso da enfermagem.

Ele menciona no texto que, em entrevista ao Candeia em meados de junho, o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) alegou que o repasse divulgado pelo governo federal seria insuficiente para conceder o aumento salarial aos profissionais da Saúde, conforme lei federal.

“O valor previsto de repasse até agora é cerca de 30% apenas do que vai custar o novo piso. O impacto para os municípios está estimado em R$ 10,5 bilhões por ano, mas a União só repassou R$ 3,3 bilhões para os municípios”, relatou Abelardo Simões ao Candeia na ocasião.

Para Edcarlos, essa informação não é verdadeira. Levantando dados no Portal da Transparência da Prefeitura de Bariri, ele verificou que o gasto com a categoria de julho de 2022 a julho de 2023 foi de R$ 1,792 milhão.

“Segundo dados contábeis e financeiros que me foram passados, levando em conta o que todos os profissionais da enfermagem ganham hoje como piso pago pela prefeitura, o custo anual com salário base é de R$ 1.571.000,00, o que não foge do que está no portal da transparência”, cita Edcarlos.

Complementa que a prefeitura gastaria R$ 2,274 milhões por ano com o aumento salarial. Considerando que a União publicou portaria para a transferência de R$ 852.195,96 por um período de nove meses, o montante seria suficiente para arcar com o reajuste.

“Entendo que precisa ser refeito estes cálculos por parte do executivo, porque isso facilitaria a conversa com a categoria a fim de evitar uma greve, tendo em vista que os recursos que virão serão o suficiente para pagamento do piso, cabendo ao prefeito apenas garantir que chegando os recursos ele pagará o piso na sua totalidade e de forma retroativa”, finaliza o vereador.