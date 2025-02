Bariri: Tarifa mínima de água em Bariri vai a R$ 37,95 a partir de abril

Sede do Saemba na Rua 7 de Setembro: aumento de 40% na tarifa de água e esgoto (Divulgação)

A tarifa mínima de água e esgoto residencial em Bariri será de R$ 37,95 a partir de abril. O aumento consta no Decreto nº 6.208, de 20 de fevereiro de 2025, assinado pelo prefeito Airton Pegoraro (Avante) e publicado nesta sexta-feira (21) no Diário Oficial do Município. No caso de categoria não residencial (indústria e comércio) o valor mínimo passará para R$ 60,15.

Em entrevista ao Candeia na edição de 8 de fevereiro, o superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), Ricardo Pascoalin Maccorin, havia mencionado o reajuste nesse valor, um aumento de 40% em relação à tarifa mínima cobrada na atualidade (R$ 27,11).

As dificuldades financeiras enfrentadas pela autarquia foram objeto de coletiva de imprensa realizada no dia 16 de janeiro.

“A revisão tarifária de água, esgoto e serviços do Saemba tem como objetivo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das operações de abastecimento de água e coleta/tratamento de esgoto, em conformidade com os princípios regulatórios que regem os serviços públicos essenciais”, justifica Pegoraro.

De acordo com o decreto, os prédios destinados às entidades beneficentes e assistenciais, sem fins lucrativos, declarados de utilidade pública, gozarão de 80% de redução nas tarifas dos serviços de água e esgoto.

Estabelece ainda que fica mantida a cobrança de água, esgoto e demais serviços da autarquia aos prédios públicos a serviço do município.