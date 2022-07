Bariri: Silvia Gandara é demitida da direção da Apae

Esta semana, Sílvia Maria de Barros Gandara, até então diretora da organização social civil da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae), foi demitida do cargo de forma sumária. O ato ocorreu na manhã de terça-feira, 28, e surpreendeu a todos.

A decisão foi tomada pela atual presidente da diretoria executiva da Apae, Gislaine Aline Maranho Rodrigues Capobianco. A medida teria sido definida em reunião realizada na noite de segunda-feira, 27, com a participação de integrantes da diretoria e sob orientação do departamento jurídico.

Aline não quis comentar a decisão e diz que em momento oportuno vai se manifestar.

O jornal apurou que em estudo realizado pela diretoria financeira da entidade, conclui-se pela necessidade de reduzir custos e gastos. Em análise feita pelo setor de recursos humanos, constatou-se que a diretora recebe acima do piso salarial. Por isso, ter-se-ia optado pela demissão e substituição por funcionária de carreira da Apae, com custo orçado dentro do piso. A indicada seria Cecília Brinkman Cantero Ultramare. Silvia afirmou ao jornal que recebe R$ 6 mil reais mensais.

A notícia surpreendeu o universo das pessoas diretamente envolvidas no cotidiano da Apae, entre usuários, familiares, funcionários e voluntários. A Apae presta serviços nas áreas de Educação, Saúde e Ação Social para os municípios de Bariri, Boraceia e Itaju.

Estarrecida

Sílvia tem vasta experiência no setor educacional. Foi professora, diretora de escola, supervisora de ensino e, desde 2020, estava na direção da Apae de Bariri.

Em entrevista ao Candeia, Sílvia confessa que foi pega de surpresa e que ainda está estarrecida com a demissão.

Afirma que escreveu uma carta aos três prefeitos das cidades que mantêm convênio com a entidade, no sentido de comunicar o afastamento, relatar as ações realizadas nos dois anos de gestão e agradecer o apoio e confiança.

“O que me entristece não é a demissão em si, pois portas sempre me são abertas, mas a interrupção de um trabalho desenvolvido por uma equipe coesa, motivada, colaboradora e amparada por autoridades municipais”, comenta.

Entre as realizações de sua gestão, Silvia destaca reparos na parte física do prédio já antigo, como pintura de vários ambientes e salas, conserto de infiltrações, troca de calhas, manutenção de lâmpadas, classe montada para o atendimento do aluno autista, sala de TO adaptada, sala de fisioterapia reformada, sala de arte e música e almoxarifado adequados onde, anteriormente, serviam de depósito para materiais inservíveis, sala de leitura, conclusão da obra de cozinha e refeitório, cobertura de corredor, projeto horta, grade de segurança na sala de atividades diárias, reforma do parquinho em andamento, fanfarra reativada, instalação de energia fotovoltaica, trazendo economia para a entidade, instalação de câmeras de segurança, aumento da capacidade do provedor de internet ,além de profissionais mais treinados, cursos de capacitação, acertos na documentação de educação como projeto político pedagógico, atualização de laudos de todos os alunos da EEE, protocolos mais claros para atendimentos e familiares satisfeitos com os serviços (possíveis de constatar por meio de pesquisas de satisfação realizadas semestralmente), dentre outras melhorias.

