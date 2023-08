Bariri: Funcionário do Saemba morre após ser soterrado em obra

Um funcionário do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) morreu soterrado na tarde desta segunda-feira (31). O acidente foi registrado às margens da Rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), na altura do quilômetro 183.

Adelson Aparecido Bertoldo trabalhava em uma obra de ampliação da rede de esgoto, próximo ao Jardim Garotinho. Ele estava dentro de um buraco de aproximadamente três metros de profundidade, quando por volta das 15h30 foi encoberto por terra.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, colegas tentaram ajudar Adelson na retirada da terra, mas não obtiveram êxito.

Os bombeiros estiveram no local na tentativa de resgatar o servidor. Conseguiram encontrar o corpo dele após quase 2h de trabalho, inclusive com o uso de máquina.

Ainda segundo os bombeiros, o trabalho foi cuidadoso pelo risco de novos desmoronamentos na obra.

O velório será realizado nesta terça-feira (1º) a partir das 12h na Câmara Municipal de Bariri. Por esse motivo, o expediente no Paço Municipal 16 de Junho será encerrado às 12h nesse dia.

Cobrança

Pelas redes sociais, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri, Gilson de Souza Carvalho, disse que acidente semelhante ocorreu em Bariri.

Na ocasião, o trabalhador conseguiu ser retirado e salvo, tendo passado por cirurgia. Gilson relatou que o Saemba foi notificado a respeito do acidente.

Sobre a morte de Adelson na segunda-feira (31), o presidente do sindicato prestou solidariedade à família e informou que haverá cobrança junto às autoridades para a devida apuração do caso, com a devida punição aos responsáveis.

Luto de três dias

Também pelas redes sociais, o prefeito Abelardo Maurício Martin Simões Filho informou que a Prefeitura de Bariri irá declarar Luto Oficial no Município de três dias a partir desta terça-feira (1º).

Segundo ele, a administração municipal e o Saemba se solidarizam com familiares e amigos de Adelson.

“Neste momento de tristeza e dor, toda a Administração Municipal está empenhada em oferecer o suporte psicológico e apoio necessário para a família de Adelson, assim como aos demais servidores. Expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os que foram impactados por esta terrível perda”, escreveu o prefeito.

“Informamos que será realizada uma apuração interna para esclarecer as causas e eventuais responsabilidades sobre o acidente de trabalho. A transparência e a busca por respostas são fundamentais para garantir a segurança de nossos colaboradores e aperfeiçoar nossas práticas”, citou ele.