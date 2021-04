Bariri: Santa Casa recebe aspiradores, cabos e máscaras

A Santa Casa de Bariri recentemente recebeu algumas doações. O hospital foi contemplado com dois aspiradores cirúrgicos e três cabos completos de monitor multiparâmetros.

Os aspiradores serão utilizados na drenagem ou aspiração de substâncias do organismo do paciente. Os cabos irão compor o equipamento de monitoramento de sinais vitais.

A Santa Casa também recebeu a doação de 6 máscaras VNI (ventilação não-invasiva). Elas possuem simples adaptação e podem ser utilizadas em respiradores de duplo ramo (inspiratório e expiratório) e de transportes.

Além disso, podem auxiliar também na oxigenoterapia, método que consiste na administração de oxigênio para manter ou aumentar sua saturação no corpo.

Os equipamentos serão aplicados principalmente no tratamento contra a Covid-19.

As doações foram recebidas pela diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, e pelo gestor geral da Santa Casa de Bariri, Mozart Marciano.